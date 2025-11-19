İsrail, Suriye'nin güneyinde baskın düzenleyerek 3 kişiyi alıkoyduğunu duyurdu

İsrail ordusu ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten yapılan ortak açıklamada, İsrail ordusunun, ülkeye kaçak yollarla silah sokulduğu iddiasıyla Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de işgal ettiği bölgeye baskın düzenlediği bildirildi.

Söz konusu Suriyelilerin geçen ay alıkonulduğu belirtilen açıklamada, silah kaçakçılığı şebekesine dahil oldukları şüphesiyle 5 İsrail askeri ve 4 İsrail vatandaşının da gözaltına alındığı aktarıldı.

Güvenlik teşkilatı, beş askerin Dürzi kasabası Hader yakınlarından Suriye'ye birkaç kez sınırı geçerek silah getirdiklerini ve bu silahları daha sonra kuzey İsrail'deki suç unsurlarına teslim ettiklerini söyledi.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nden Suriye içlerine giren askerlerin ülkeye kaçak yollarla silah ve mühimmat getirdiklerinin tespit edildiği ileri sürüldü.

İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMESİ

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.