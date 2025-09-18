İsrail, Suriye'nin Kuneytra ilinde 4 sivili alıkoydu
İsrail, cihatçı HTŞ yönetiminde olan Suriye'de Kuneytra kentinde gece saatlerinde düzenlediği baskınlarda 4 sivili alıkoydu.
Kaynak: AA
İsrail ordusunun, Suriye'de gece baskınında 4 sivili alıkoyduğu duyuruldu.
Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre İsrail, insansız hava araçlarının desteğiyle Kuneytra'ya bağlı Ofanya, Han Arnabeh ve Cebbata El Haşab köylerine girdi.
İsrail ordusu, bu köylere düzenlediği baskınlarda 4 sivili alıkoydu.
İsrail ordusundan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail, 8 Aralık 2024'ten bu yana cihatçı Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) Suriye'de yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkenin bazı bölgelerine yönelik saldırılarını arttırdı.