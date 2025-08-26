İsrail, Suriye'nin Kuneytra iline saldırdı: 1 sivil hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinde düzenlediği saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu Elihbariyye haberine göre, İsrail güçleri Kuneytra'nın kuzeyindeki Tırınce köyünde bir eve saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail, Beşar Esad'ın ardından Suriye'nin birçok iline saldırılar düzenlemeye devam ediyor. İsrail, eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.