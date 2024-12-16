İsrail, Suriye'nin Lazkiye ve Tartus illerine bir kez daha saldırdı

Suriye'de Esad'ın devrilmesinin ardından işgal saldırılarına devam eden İsrail, dün gece de liman bölgeleri olan Lazkiye ve Tartus'a hava saldırısı düzenledi.

Dünya 16.12.2024 10:25 Giriş: 16.12.2024 10:25

Güncelleme: 16.12.2024 10:30 Kaynak: AA