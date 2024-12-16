İsrail, Suriye'nin Lazkiye ve Tartus illerine bir kez daha saldırdı
Suriye'de Esad'ın devrilmesinin ardından işgal saldırılarına devam eden İsrail, dün gece de liman bölgeleri olan Lazkiye ve Tartus'a hava saldırısı düzenledi.
Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Golan Tepelerindeki işgalini genişleten ve bölgeye asker yığan İsrail, ülkenin batısındaki liman kentlerine saldırılarını sürdürüyor.
İsrail'e ait savaş uçakları, gece saatlerinde Suriye'nin Lazkiye ve Tartus illerinde çok sayıda askeri noktaya hava saldırıları düzenledi.
Uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, ülkenin batısındaki Lazkiye ve Tartus illerinde çok sayıda askeri noktayı hava saldırılarıyla hedef aldı.
Lazkiye ve Tartus'taki, 32. Hava Savunma Alayı, 107. Askeri Karargah ile Hıreysun, Harab, Mıserhin ve Ballutiyye köylerindeki askeri karargahlara ve mühimmat depolarına saldırılar yapıldı.
Tartus'ta yer alan Hıreysun köyüne düzenlenen saldırıda şiddetli patlamalar meydana geldi.
Baas rejiminin çökmesinin ardından İsrail, askeri imkanları yok etmek amacıyla Suriye'de yüzlerce hava saldırısı düzenledi.