İsrail, Suriye'nin Palmira kentini vurdu: 36 ölü, 50'den fazla yaralı

İsrail, Suriye'nin Palmira kentine saldırı düzenledi. Çok sayıda binanın hedef alındığı saldırıda 36 kişinin öldüğü, 50'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre askeri kaynaklar şu bilgileri verdi:

"Bugün öğleden sonra saat 13.30 sıralarında düşman İsrail , El Tenf bölgesi yönünden Suriye çölündeki Tedmur (Palmira) kentindeki bazı binaları hedef alan bir hava saldırganlığı düzenledi. 36 kişinin şehit düşmesine, 50’den fazla kişinin yaralanmasına ve hedeflenen binalarda ve çevrede ciddi maddi hasara yol açtı."

PALMİRA IŞİD'İN HEDEFİNDEYDİ

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Mirası listesinde bulunan Palmira'daki antik kent, IŞİD'in saldırılarının hedefi olmuştu. Çok sayıda eserin IŞİD tarafından patlatıldığı görüntüler dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Kent, 2016'da Suriye ordusu tarafından geri alınmıştı. Bölgede IŞİD'in katlettiği insanlara ait toplu mezarlar bulunmuştu.