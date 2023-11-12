İsrail, Suriye ve Lübnan’ı vurdu

İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye ve Lübnan'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Hava Kuvvetleri'nde yapılan açıklamada Lübnan'da Hizbullah'ın hedef alındığı, Suriye'ye yönelik saldırının ise Suriye'nin Golan Tepeleri yönünden gelen saldırısına yanıt olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Suriye ve Lübnan'u vurdu.

İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada hem Suriye'ye hem de Lübnan'a hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Hava kuvvetleri, Suriye’deki saldırının Golan Tepeleri yönünden gelen saldırıya yanıt olarak düzenlendiğini; Lübnan’da ise Hizbullah’ın hedef alındığını duyurdu.

İsrail Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilldi:

“Dün gece (Cumartesi) Golan Tepeleri bölgesine yönelik saldırılara karşılık olarak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları kısa bir süre önce Suriye'deki altyapıları vurdu. Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları Lübnan topraklarındaki bir dizi hedefe saldırı düzenleyerek Hizbullah'ın askeri altyapısını ve mevzilerini imha etti. Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ayrıca Dov Dağı bölgesine doğru birkaç fırlatma gerçekleştiren Hizbullah’a ait bir fırlatma sahasını hedef aldı."