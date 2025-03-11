İsrail, Suriye'ye 17 hava saldırısı düzenledi

İsrail, cihatçı HTŞ'nin Suriye'de yönetimi ele geçirmesinin ardından yoğunlaştırdığı saldırılarına yenilerini ekledi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, İsrail uçakları, Dera'nın kırsalında bulunan Cebeb ve İzra'da bulunan 12. Tugay ve 89. Alay'a saldırdı.

En az 17 hava saldırısı yapılarak askeri teçhizatların hedef alındığı belirtildi.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta cihatçı HTŞ, yönetimi ele geçirdi.

HTŞ'nin yönetimi ele geçirmesinin ardından İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Esad döneminden kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.