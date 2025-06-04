İsrail, Suriye'ye savaş uçakları ile saldırdı
İsrail ordusu, cihatçı HTŞ yönetiminde bulunan Suriye'nin güneyini savaş uçakları ile vurduğunu duyurdu. Saldırının, Suriye'den işgal altında olan Golan Tepeleri’ne atıldığı öne sürülen roketlere yanıt olarak yapıldığı belirtildi.
İsrail ordusu, Suriye'den fırlatıldığı ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde boş alana düştüğü iddia edilen roketlere karşılık, bu ülkeye hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
İsrail ordusu, saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Suriye'nin güneyini hedef aldığı belirtildi.
Saldırının Suriye'den İsrail'e doğru fırlatıldığı ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde açık alana düştüğü öne sürülen roketlere cevap olarak gerçekleştirildiği iddia edildi.
Ülkenin güneyinde Suriye'ye ait silahların hedef alındığı ileri sürülen açıklamada, Suriye'deki mevcut durumdan sorumlu olduğu savunulan cihatçı HTŞ yönetimi tehdit edildi.
GOLAN TEPELERİ'NE SALDIRI İDDİASI
İsrail, Suriye'den 2 roket atıldığını ve roketlerin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde açık alana düştüğünü iddia etmişti.
Ordudan yapılan açıklamada, Suriye'ye yönelik topçu atışlarının başladığı bildirilmişti.
Suriye resmi haber ajansı SANA ise İsrail topçu atışlarının Dera'nın batısındaki Yermuk Havzası'nı hedef aldığını aktarmıştı.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, X hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'ye saldırı tehdidinde bulunmuştu.