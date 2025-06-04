İsrail, Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor: Savunma Bakanı doğrudan Colani'yi sorumlu tuttu

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, doğrudan Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı Muhammed Colani'yi (Ahmed Şara) sorumlu tutarak Suriye'ye karşılık vereceklerini ilan etti.

Bugün Suriye'den İsrail'e atıldığı iddia edilen roketlerle ilgili açıklama yapan İsrael Katz, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye Devlet Başkanı'nı İsrail Devleti'ne yönelik her tehdit ve ateş açmadan doğrudan sorumlu tutuyoruz ve tam yanıt en kısa sürede gelecektir. 7 Ekim gerçeğine geri dönmemize izin vermeyeceğiz" dedi.