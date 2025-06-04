İsrail, Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor: Savunma Bakanı doğrudan Colani'yi sorumlu tuttu
Bugün Suriye'den İsrail'e roket atıldığı iddialarının ardından açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, doğrudan Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı Muhammed Colani'yi (Ahmed Şara) sorumlu tutarak Suriye'ye karşılık vereceklerini ilan etti.
Kaynak: Haber Merkezi
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, doğrudan Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı Muhammed Colani'yi (Ahmed Şara) sorumlu tutarak Suriye'ye karşılık vereceklerini ilan etti.
Bugün Suriye'den İsrail'e atıldığı iddia edilen roketlerle ilgili açıklama yapan İsrael Katz, şu ifadeleri kullandı:
"Suriye Devlet Başkanı'nı İsrail Devleti'ne yönelik her tehdit ve ateş açmadan doğrudan sorumlu tutuyoruz ve tam yanıt en kısa sürede gelecektir. 7 Ekim gerçeğine geri dönmemize izin vermeyeceğiz" dedi.
אנו רואים בנשיא סוריה כאחראי ישירות לכל איום וירי לעבר מדינת ישראל והתגובה המלאה תגיע בהקדם. לא נאפשר חזרה למציאות של ה-7 באוקטובר.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 3, 2025