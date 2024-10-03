İsrail, Suriye’de Rus askeri tesisi yakınında bulunan silah deposunu vurdu

İsrail güçleri, Suriye’deki en büyük Rus askeri tesisi Hmeymim Hava Üssü’nün yakınında bir silah deposuna saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde yönelik saldırılarını sürdürürken Lübnan ve Suriye'ye de havadan ve karadan operasyonlar düzenliyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gece saatlerinde Suriye’nin liman kenti Lazkiye yakınlarındaki Japleh şehrinde bir silah deposunu hedef aldı.

SİLAH DEPOSU AĞIR HASAR ALDI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki en büyük Rus askeri tesisi olan Hmeymim Hava Üssü’nün yakınında insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçakları kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda silah deposunun ağır hasar aldığı, güçlü patlamaların meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye hava savunma sistemlerinin ve yakınlarda konuşlu Rus askeri güçlerinin kısa sürede saldırıya karşılık verdiği aktarıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

IDF ise yaptığı açıklamada, "İran ve Lübnan’daki Hizbullah’a yapılan ve genellikle Suriye üzerinde gönderilen tüm silah sevkiyatlarını engelleyeceğini" bildirdi.