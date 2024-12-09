İsrail, Suriye’nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenledi

Adı açıklanmayan Suriyeli kaynaklar, İsrail ordusunun Suriye’nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İsrail, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın düşüşünün ardından başlattığı Suriye’ye yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. Adı açıklanmayan Suriyeli güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Suriye’nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Kaynaklar, saldırıda Lazkiye Limanı yakınlarında bulunan hava savunma tesisinin hedef alındığını aktardı.

İsrail ordusu, Esad'ın düşmesinden bu yana başkent Şam da dahil olmak üzere Suriye topraklarına 100'den fazla saldırı gerçekleştirdi.