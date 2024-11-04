İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenlediğini doğruladı

İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki Hizbullah’ın istihbarat birimine hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki Sayeda Zeinab bölgesine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusu, saldırıda Hizbullah’ın istihbarat birimine ait altyapı ve varlıkların hedef alındığını aktararak, Suriye’deki Hizbullah biriminin istihbarat toplama ve değerlendirmeden sorumlu olduğunu belirtti. Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.