İsrail tahliye emri verdi, binlerce Filistinli yine göç ediyor!

İsrail dün Han Yunus’un doğusu, batısı ve merkezini, şu ana kadarki en geniş alanı kapsayan tahliye emri yayımladı. Birleşmiş Milletler’in Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, birkaç günde 75 bin sivilin yerinden edildiğini duyurdu. Gazzeli aileler, defalarca olduğu gibi yine yola koyuldu.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, tahliye emriyle ilgili açıklamasında, “Filistinli siviller on yıllar boyunca pek çok kez savaş ve çatışmaların ortasında kaldı. Sadece geçtiğimiz birkaç gün içinde Gazze'nin güney batısında 75 binden fazla insan yerinden edildi. İsrailli yetkililer bir gecede, daha fazla insanı tekrar tekrar kaçmaya zorlayan ek emirler yayınladı. Bazıları sadece çocuklarını yanlarında taşıyabiliyor, bazıları ise tüm hayatlarını küçük bir çantada taşıyor. Sığınakların zaten ailelerle dolup taştığı aşırı kalabalık yerlere gidiyorlar. Her şeylerini kaybettiler ve her şeye ihtiyaçları var. Diğer savaşlardan farklı olarak Gazze halkı kapana kısılmış durumda ve gidecek hiçbir yerleri yok” dedi.

ŞU ANA KADARKİ EN GENİŞ TAHLİYE EMRİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, dün yaptığı açıklamada, “İnsani yardım bölgesinin terör eylemleri için istismar edilmesi ve 36. Blok'tan İsrail Devleti'ne sürekli roket atılması karşısında bu blokta kalmak tehlikeli hale gelmiştir ve bu nedenle bu blok artık insani yardım bölgesinin bir parçası olarak kabul edilmeyecektir. Halen Jalaa mahallesinde bulunan tüm sakinleri ve yerinden edilmiş kişileri, IDF'nin oradaki terör örgütlerine karşı güçlü bir şekilde hareket edeceği konusunda bilgilendiriyoruz. Kendi güvenliğiniz için derhal yeni oluşturulan insani bölgeye tahliye olmalısınız. Bulunduğunuz bölge tehlikeli bir savaş bölgesi olarak kabul edilmektedir” demişti.

Batı medyası, söz konusu tahliye emrini, “10 aydır devam eden çatışmada bu türden en büyük emirlerden biri oldu” ifadeleriyle duyurdu.