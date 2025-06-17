İsrail, Tahran'a saldırı başlattı: Başkent semalarında ilk kez savaş uçakları görüldü

İsrail ile İran'ın karşılıklı saldırıları devam ederken Tahran'ın batısından şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Tahran'ın merkezinden duyulan patlama sesleri başkentin batısından gelirken son yarım saatte hava savunma sistemleri yoğun olarak çalıştı.

Öte yandan başkentin semalarında ilk kez savaş uçakları görüldü.

60'TAN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI KULLANILDI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 60 savaş uçağının birkaç saat önce İran’a saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 60 savaş uçağının birkaç saat önce İran’a saldırı düzenlediğini belirterek, saldırıda balistik füze rampalarının hedef alındığını söyledi.

İsrail'in son günlerdeki saldırıları nedeniyle İran güçlerinin İran'ın merkezine çekildiğini aktaran Defrin, "Şimdi İsfahan'dan füze fırlatmaya çalışıyorlar. Batı İran'dan çekildiler ama biz peşlerinden geliyoruz" dedi.