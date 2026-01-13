İsrail tankları, Lübnan'da İspanyol askerlerine ateş açtı

İspanya Savunma Bakanlığı, Lübnan'da Birleşmiş Milletler'in Barış Gücü çatısı altında görev yapan İspanyol askerlerine İsrail tanklarının ateş açtığını duyurdu.

Saldırı, Lübnan'ın güneyindeki tampon bölgede, Al Khiam kasabası yakınlarında yaşandı.

İspanya Savunma Bakanlığı, İsrail tanklarından açılan üç el ateşte mermilerin, İspanyol devriyesinin 150 ve 380 metre uzaklarına düştüğü, herhangi bir hasara neden olmadığı açıkladı.

Bunun ardından İspanyol devriye birliğinin güvenli bir alana çekildiği, İsrail tanklarının da üslerine geri çekildiği kaydedildi.

İspanyol devriye birliğinin daha sonra üssüne geri döndüğü ifade edildi.

DAHA ÖNCE İKİ İSPANYOL ASKER YARALANMIŞTI

"İspanyol askeri personelimiz de dahil olmak üzere UNIFIL güçleri, Lübnan ve İsrail Silahlı Kuvvetleri ile sürekli koordinasyon içinde, Güney Lübnan'da barış ve istikrara katkıda bulunmaktadır" denilen açıklamada, "UNIFIL'e karşı herhangi bir düşmanca eylem, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının ciddi ihlalini teşkil etmekte ve güvenliklerini tehlikeye atmaktadır" uyarısında bulunuldu.

Lübnan'da İsrail güçleri tarafından İspanyol askerlerine yönelik benzer olaylar son aylarda tekrarlanıyor.

Savunma Bakanı Margarita Robles, Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin ağır makineli tüfek ateşi kullanarak bir İspanyol mevziisine saldırdığını bildirmişti. Bu olayda iki İspanyol askeri yaralanmıştı.