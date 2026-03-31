İsrail tarihi bütçeyi savaşa ayırdı

Haber Merkezi

Ortadoğu’ya ölüm saçan, halihazırda İran ve Lübnan’a saldıran İsrail tarihinin en büyük bütçesini onayladı. Parlamento’nun (Knesset) onayladığı yaklaşık 271 milyar dolar tutarındaki ülke tarihinin en büyük bütçesinde aslan payı savunmaya ayrıldı. Kritik oylama, bütçenin yasal süre dolmadan onaylanmaması durumunda gündeme gelecek olan erken seçim ihtimalini de ortadan kaldırdı.

Kabul edilen bütçenin yaklaşık 45,3 milyar dolarlık kısmı Savunma Bakanlığı harcamalarına ayrıldı. Buna göre savunma harcamaları yüzde 20 artırılmış oldu. 62’ye karşı 55 oyla kabul edilen 850 milyar şekellik Savunma Bakanlığı bütçesindeki artış nedeniyle, diğer bakanlıkların bütçesinde kesinti yapıldı.

İsrail hükümetlerinin genellikle görev sürelerini tamamlayamadan erken seçime gitmesi göz önüne alındığında, bütçenin kabul edilmesi Netanyahu hükümeti için erken seçim ihtimalinin ortadan kalktığı anlamına geliyor. Erken seçimleri önlemek için 1 Nisan’dan önce bütçenin parlamentoda kabul edilmesi gerekiyordu. Başbakan, isterse bu tarihten önce hâlâ erken seçime gitme hakkını elinde tutuyor. Dört yıllık görev süresinin son aylarında olan Netanyahu hükümetinin, Ekim ayı sonuna kadar seçim yapması öngörülüyor.