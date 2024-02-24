İsrail Tarım Bakanlığı verileri: Sebze-meyve ihracatının 'şampiyonu' Türkiye

İktidarın soykırım yapmakla suçladığı İsrail'in Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre, sebze-meyve ithalatının en çok yapıldığı ülkeler Türkiye ve Ürdün oldu.

Türkiye, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılaırnı sürdüren İsrail'e çelik sektöründe rekor seviyeye çıkarken meyve-sebze ihracında da başı çekiyor.

Kudüs Haber Ağı (QNN), İsrail Tarım Bakanlığı'nın ihracat verilerini inceledi.

QNN'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye ve Ürdün, İsrail'e en fazla sebze ve meyve ihracatı yapan ülkeler listesinin başında yer alıyor.

Paylaşıma göre, Türkiye ve Ürdün'ü, Hollanda, İtalya, Fransa ve Çin takip ediyor.

According to the Israeli Ministry of Agriculture, Turkey and Jordan top the list of countries with the highest vegetable and fruit exports to the occupation state of Israel, as the latter continues to cut off food and water from entering the Gaza Strip, leading to dozens of… pic.twitter.com/5nx9oArqGd — Quds News Network (@QudsNen) February 23, 2024

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Öte yandan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermayeyi tehdit ederken İsraille ticari ilişkilerini ise aralıksız sürdürüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin İsrail'e ihracatı aralıkta bir önceki aya göre yüzde 30,4 artışla 393,3 milyon dolara yükseldi.

Gazze'de savaşın sürdüğü ekim-aralık dönemindeki üç ayda Türkiye'nin İsrail'e ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,4'lük düşüş gösterse de 1 milyar doları aştı. Türkiye'nin 2023 yılı genelinde İsrail'e ihracatı, yıllık yüzde 23,8 düşüşle 5,1 milyar dolar oldu.

İsrail'e ihracat, Gazze savaşının sürdüğü son üç ayda 1 milyar doları aştı.

Türkiye'nin, 2023 yılında, İsrail'e ihracatında, 883 milyon dolarla çelik sektörü ilk sırada yer alırken, kimyevi maddeler ikinci, otomotiv üçüncü sırada yer aldı.