İsrail Tarım Bakanlığı verileri: Sebze-meyve ihracatının 'şampiyonu' Türkiye

Türkiye, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılaırnı sürdüren İsrail'e çelik sektöründe rekor seviyeye çıkarken meyve-sebze ihracında da başı çekiyor.

Kudüs Haber Ağı (QNN), İsrail Tarım Bakanlığı'nın ihracat verilerini inceledi.

QNN'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye ve Ürdün, İsrail'e en fazla sebze ve meyve ihracatı yapan ülkeler listesinin başında yer alıyor.

Paylaşıma göre, Türkiye ve Ürdün'ü, Hollanda, İtalya, Fransa ve Çin takip ediyor.

According to the Israeli Ministry of Agriculture, Turkey and Jordan top the list of countries with the highest vegetable and fruit exports to the occupation state of Israel, as the latter continues to cut off food and water from entering the Gaza Strip, leading to dozens of… pic.twitter.com/5nx9oArqGd