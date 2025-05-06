İsrail tehdit etmişti: Yemen'deki havalimanına saldırı

İsrail, Yemen'e yönelik saldırılarına devam ediyor. Husilere yakın medya, İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'daki havalimanını vurduğunu duyurdu.

İsrail güçleri, 1 gün önce havalimanının hedef alınacağını belirterek boşaltılmasını istemişti.

İsrail ordusu Yemen'i dün gece de bombalamıştı.

SÖZCÜ, HAVALİMANINI HEDEF ALDIKLARINI DUYURMUŞTU

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, havalimanının kırmızı alan içine alındığı bir harita paylaşmıştı.

Açıklamasında "Sana Uluslararası Havalimanı bölgesinde bulunan herkes için acil uyarı" diyen Adraee, alan ve çevresinin derhal boşaltılmasını istedi.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخارطة المرفقة.

⭕️ندعوكم إلى اخلاء منطقة المطار - مطار صنعاء الدولي - بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة اخلاء هذه المنطقة فورًا

⭕️عدم الاخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر pic.twitter.com/5qXw5x4SBD — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 6, 2025

Adraee, tahliye edilmemesinin çevredekiler için risk oluşturacağını belirterek, saldırı tehdidinde bulundu.

Yerel basın, İsrail ordusunun Yemen’e düzenlediği saldırıları takip ettiği açıklanan Başbakan Netanyahu’nun, yolsuzluk iddialarına karşı savunma yaptığı mahkemeden Sana Havalimanı'na düzenlenecek saldırıyı takip etmek için erken ayrıldığını aktardı.

NETANYAHU, YEMEN'DEKİ HUSİLERE SALDIRI TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'deki Husilerin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı vurmasının ardından dün saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusunun Husilere karşı harekete geçeceğini söyleyen Netanyahu, "ABD ile koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Geçmişte onlara (Husilere) saldırılar düzenledik ve gelecekte de onlara saldırılar düzenleyeceğiz" demişti.

Yemen'deki Husiler ise dün İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben GurionHavaalanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.

İsrail basınına bilgi veren İsrailli üst düzey bir yetkili, savaş uçaklarının Yemen'e hava saldırıları gerçekleştirdiğini doğrulamıştı.

HUSİLER: ABD VE İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 4 KİŞİ ÖLDÜ, 39 KİŞİ YARALANDI

Yemen'deki Husilere ait El-Mesira televizyon kanalının Telegram hesabında paylaştığı haberde de Hudeyde Limanı’nın ABD ve İsrail tarafından 6 hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Hudeyde kentindeki Bacil ilçesinde yer alan Bacil çimento fabrikasının de İsrail saldırısında vurulduğu kaydedildi.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise ABD ve İsrail savaş uçaklarının Hudeyde Limanı'nı hedef alması sonucu 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.