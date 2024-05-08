İsrail topçu atışlarıyla Refah'a saldırdı: Belediye binasında yangın çıktı

İsrail ordusunun havadan ve topçu atışlarıyla Refah ve Gazze kentlerine düzenlediği saldırılar sürüyor. Saldırılarda ikisi çocuk çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Belediye binasında çıkan yangın nedeniyle çevrede ağır hasar oluştu.

İsrail ordusunun topçu atışlarıyla hedef aldığı Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki belediye binasında yangın çıktı.

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu havadan ve topçu atışlarıyla Refah kentinin farklı bölgeleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail güçleri, Refah'taki belediye binasını aralıksız şekilde topçu atışlarıyla hedef aldı.

2'Sİ ÇOCUK ÇOK SAYIDA ÖLÜ

Saldırı nedeniyle belediye binasında yangın çıktı. Bina ve çevresindeki yapılarda ciddi hasar meydana geldi.

İsrail güçlerinin Refah kentinin güneyinde bir evi hedef alması sonucu ikisi çocuk çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeydoğusundaki başka bir evi de vurdu.

Refah'ın orta kesiminde bir eve düzenlenen saldırıda ise bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

MÜLTECİ KAMPINI HEDEF ALDI

Öte yandan Gazze kentindeki El-Ehli Hastanesi kaynakları, İsrail güçlerine ait insansız hava araçlarının (İHA) kentin güneydoğusundaki Zeytun mahallesinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu bir kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampının güneyinde yer alan, Filistinli Reyyan ailesinin evi de İsrail güçleri tarafından hedef alındı.

Deyr Belah kentinin doğusunda düzenlenen saldırıda da iki Filistinli yaralandı.

HAMAS İSRAİL ASKERİ BÖLGESİNE SALDIRDI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Netzarim'in doğusundaki İsrail askeri bölgesini havan toplarıyla hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugayları yaptığı yazılı açıklamada, Refah'ın doğusundaki Şevke mahallesinde bir binada barikat kuran İsrail askerleriyle çatışma yaşandığını aktardı.

FÜZE VE HAVAN TOPLARI KULLANILDI

Ayrıca Refah'ın doğusunda yer alan İsrail güçlerinin, kısa menzilli füze sistemi ve ağır kalibreli havan toplarıyla hedef alındığını kaydetti.