İsrail, topçu birliklerini Gazze içine kaydırdığını açıkladı

İsrail'in, Gazze Şeridi çevresinde konuşlanan topçu birliklerinden bir kısmının kuzeydeki Şucaiyye bölgesine kaydırıldığı bildirildi. Ayrıca İsrail savaş uçaklarının, Han Yunus ve Refah şehirlerini birbirine bağlayan su boru hatlarını bombaladığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye bölgesine topçu birliklerini kaydırdığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcülüğü'nün yaptığı açıklamaya göre bugüne kadar Gazze Şeridi çevresinde konuşlanan topçu birliklerinden bir kısmı kuzeydeki Şucaiyye bölgesine kaydırıldı.

Söz konusu birliklerin "düşman altyapısına, tuzaklı evlere ve silah depoları" olduğunu iddia ettiği noktalara saldırdığı ve 20 binayı yıktığı" belirtildi.

SAVAŞ UÇAKLARI SU BORU HATLARINI BOMBALADI

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah şehirlerini birbirine bağlayan su boru hatlarını bombaladığı bildirildi.

AA muhabirinin görgü tanıkları ve yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus şehrinin suyunu kesmek amacıyla Refah kentinden Han Yunus'a su pompalayan boruları bombaladı.

İsrail ordusu ayrıca Refah ile Han Yunus'u birbirine bağlayan ana yola da yoğun hava saldırıları düzenleyerek bu yolu tamamen kullanılamaz hale getirdi ve böylece iki şehir arasındaki karayolu ulaşımını engellemiş oldu.

İsrail savaş uçaklarının Refah ile Han Yunus'u birbirine bağlayan ana yolu ve su boru hatlarını bombalaması, İsrail'in suyunu keserek, yardım ve gıda malzemelerinin ulaşmasını engelleyerek Han Yunus üzerindeki kuşatmasını sıkılaştırması anlamına geliyor.

İsrail ordusunun hava bombardımanı ve kara operasyonlarını yoğunlaştırmasının ardından Gazze'den ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinden yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinlinin Han Yunus'a sığınması nedeniyle burada aşırı bir nüfus yoğunluğu oluştu.

Halihazırda, yerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere yaklaşık 600 bin kişinin bulunduğu tahmin edilen Han Yunus, nüfus açısından Gazze Şeridi'nin en kalabalık şehri haline gelmiş durumda.