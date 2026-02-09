İsrail toprağımızı suyumuzu çalıyor

İsrail’de mevcut hükümet Aralık 2022’de göreve geldiğinden bu yana yetkililer, işgal altındaki Batı Şeria’nın, İsrail kontrolü altındaki C Bölgesi gibi bölümlerinde Filistinlileri yerlerinden etmeyi amaçlayan politikalarını yoğunlaştırdı. Bu girişimler, 7 Ekim 2023’te Hamas öncülüğündeki saldırıların ve İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik soykırımının ardından hızla arttı.

Ürdün Vadisi’nin kuzeyinde, yükselen yerleşimci şiddetiyle birlikte bu politikalar, onlarca Filistinli topluluğu yerinden etti ve yüzlercesini daha yerinden etmekle tehdit ediyor.

Ürdün Vadisi Dayanışma Hareketi aktivisti Filistinli çiftçi Raşid Hudayri, bölge sakinlerinin topraklarında kalmak için her gün verdikleri mücadeleyi, ailelerin ve geçim kaynaklarının nasıl etkilendiğini ve onları köklerinden koparmayı amaçlayan sistematik girişimler karşısındaki sarsılmaz dirençlerini Uluslararası Af Örgütü’ne anlattı:

SADECE BİTKİLERİMİZ DEĞİL, BİZ DE SUSUZLUK ÇEKİYORUZ

1982’den beri Bardala’da yaşıyorum. 1965’te İsrailli su şirketi Mekorot, İsrail’i İşgal Altındaki Filistin Toprağı’ndan ayıran hattın yakınında çok sayıda kuyu açtı. Bizim bağlı olduğumuz doğal su kaynaklarını kuruttular, bu nedenle bölgede yaşayanlar bir araya gelerek bir artezyen kuyusu kazmaya karar verdi. Köyün işçilere ödeme yapma gücü olmadığından herkes kolları sıvadı. Müthiş bir kolektif çaba örneğiydi ve bu kuyu tarımımızı yeniden canlandırdı. Ancak 1973’te, İsrail’in toprağı işgal etmesinden altı yıl sonra, Mekorot köyün kuyusuna el koydu ve köyün sakinlerine su satmak, böylelikle su pompalama masraflarını da düşürmek için bir sözleşme yaptı. Durum 1993’te daha da kötüleşti. Su şirketi Bardala’da üç yeni kuyu açtı ancak köy sakinlerine su vermedi. Bir çiftçi köyü olarak, suya erişim olmadan tarımımızı sürdürmek çok zordu. Daha geçen ay bitkilerimi sulayamadığım için 10 ton mühliye (yapraklı bir sebze türü) mahsulünü kaybettim. Yalnızca bitkilerimiz değil, bizler de susuzluk çekiyoruz.

BİZİ TOPRAKLARIMIZDAN ÇIKARMAK İÇİN BİR KORKU İKLİMİ YARATIYORLAR

Ürdün Vadisi, Batı Şeria’nın yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor. Topraklarının yaklaşık yüzde 90’ı, Oslo Anlaşması kapsamında Batı Şeria’nın C Bölgesi olarak sınıflandırılıyor. Bu bölgede 37 İsrail yerleşimi ve onlarca yerleşimci karakolu bulunuyor. Bu ileri karakollar devlet tarafından değil, topraklara ve doğal kaynaklara cezasızlıkla el koyan yerleşimciler tarafından kurulmuştur. Ürdün Vadisi topraklarının yaklaşık yüzde 39’u, İsrail yetkililerince doğal rezerv alanı veya askeri talim bölgesi ve Filistinlilere kapalı bölge olarak sınıflandırılıyor. Bu uygulama, doğal kaynaklara el konulmasını ve yerli Filistinli nüfusun yerinden edilmesini daha da kolaylaştırıyor. Bu kategorilerden birine giren arazilere, tapu sahibi olsalar bile Filistinlilerin erişimi yasakken, yerleşimciler buralara taşınıyor ve hayvanlarını otlatıyor.Bu çoban yerleşimci karakolu olgusu 2012’de yaygınlaştı ancak durum, 2018-2019 yıllarında, tarım yapan İsrailli yerleşimci karakollarının tepelere ve dağların zirvelerine yayılmaya başlamasıyla daha da kötüleşti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Aralık 2022 sonu ile 2023 başında göreve gelmesinin ardından, İsrail hükümeti Filistinlilerin topraklarındaki geçim kaynaklarını yok etmeyi amaçlayan bir dizi politikayı hayata geçirdi. Ayrıca yerleşimlere desteğini ciddi oranda artırdı. Bu ileri karakollar bizim için bir felaket oldu. “Tepe Gençliği” adıyla bilinen, şiddete başvuran genç yerleşimci gruplarını da içeren yerleşimciler, Filistinlileri topraklarından çıkmaya zorlamak için bir korku iklimi yaratıyor.

YERLEŞİMCİ KARAKOLLARLA HAYATTA KALMA YOLLARIMIZI ELE GEÇİRİYORLAR

Yalnızca Ürdün Vadisi’nin kuzeyinde yerleşimciler, Filistinlilerin geçimlerinin bağlı olduğu en az yedi su kaynağına el koydu. Çoban yerleşimciler doğal kaynaklarımızı çalmakla kalmıyor, kültürümüzü, mirasımızı ve yaşam tarzımızı da gasp ediyorlar.

Bardala’nın sadece 1,6 km kuzeyinde, Karun, Tebayek ve Marat A-Tajat bölgesinde tarım yapan yerleşimcilere ait bir karakol bulunuyor. İsrail ordusu karakolun yanında bir kontrol noktası kurdu. Bölgeyi çevreleyen, yolları kapatmak ve Filistinli toplulukların bağlı oldukları arazilere ve diğer kaynaklara erişimini engellemek için birlikte iş gören bir karakol ağı mevcut.

Kısa bir süre önce, Hammamet El Maleh’e bir yerleşimci saldırısı düzenlendi. Gece yarısı 50 koyunluk bir sürüyü çaldılar ve sürüyle birlikte kaçmaya çalıştılar. Ancak koyunlar alışkın olmadıkları bölgelere girmekten korkunca, yerleşimciler bıçakla ve silahla onları katletti. Hayvanların bile hedef alındığı yerde ne söylenebilir ki?

İSRAİL HANGİ HAKLA SU KAYNAĞIMA ERİŞMEMİ ENGELLİYOR?

İsrail şimdi de yasalarını Filistinlilerin topraklarına uygulamak istiyor. Hangi hakla? Hangi hakla traktörüme el koyuyorlar? Ya da su kaynağıma erişmemi engelliyorlar? Hayatta kalma yollarımızı ele geçiriyorlar.

Çocukken ailemle ve okul gezilerinde El Malih kaplıcasına gittiğimizi hatırlarım. Orada en son 1998’de, dedemle pikniğe gittiğimizde yüzdüm. Toprağı, suyu kaba kuvvetle çalıyorlar; Ama bu toprakları ve onun bağrındakileri gerçekten anlayabileceklerini sanıyor musunuz? Bizim gibi tanıyıp, bizim gibi sahiplenebilirler mi? Bence hayır.

YA ÖLÜRÜZ YA DA TEK BİR YERDE YAŞARIZ: KENDİ TOPRAKLARIMIZDA

Bir gün, eve doğru giderken Hamra kontrol noktasında durduruldum. Askerler kimliğimi istedi ve arabamı aradı. Yanımda beş tane “dom” meyvesi vardı. “Sidr” adıyla da bilinen, bu bölgenin her yerinde yetişen yerli bir ağacın (Mesih’in dikeni) meyvesidir bu. Topluluklarımız için derin kültürel köklere sahiptir. Asker bunun ne meyvesi olduğunu sordu, ben de şakayla karışık, “Avrupa elmaları” dedim. Bir tane istedi, vermedim. Vermeyi kabul edinceye kadar beni alıkoydu. İronik olan ne mi? Birkaç metre arkasında, üstü meyve dolu bir sidr ağacı vardı ve o ağacı tanımıyordu bile.

Tüm zorluklara rağmen ya ölürüz ya da tek bir yerde yaşarız: Kendi topraklarımızda. Ondan uzakta yaşamak da uzakta ölmek de istemiyoruz. Bu nedenle, en azından kendimizi ve komşularımızı korumak zorundayız.