İsrail Trump'ın planı için hazırlık yapıyor: Saldırıları azaltma talimatı verildi

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın planıyla ilgili hazırlıkları başlattığı belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Hamas'ın da "prensipte temel hatlarıyla kabul ettiği" Trump'ın planına ilişkin açıklama yapıldı.

Hamas'ın yanıtına işaret edilen açıklamada, "İsrail, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını öngören Trump'ın planının ilk aşamasını uygulamaya hazırlanıyor" ifadesi kullanıldı.

SALDIRILARI AZALTMA TALİMATI

Açıklamada, "İsrail'in ortaya koyduğu ve Trump'ın vizyonuyla uyumlu ilkeler doğrultusunda savaşı sona erdirmek için" Trump ve ekibiyle işbirliği içinde çalışmaya devam edileceği aktarıldı.

Ayrıca, İsrail basınına yansıyan haberlerde de İsrail ordusuna Gazze'deki saldırılarını azaltma talimatının verildiği ve müzakerelerin yakında başlamasının beklendiği iddia edildi.