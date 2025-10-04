İsrail, 'Trump planına' rağmen soykırıma devam ediyor: Gazze'de can kaybı 67 bine yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 20 maddelik Gazze planına karşın İsrail'in soykırımı devam ediyor.

İsrail saldırılarında Gazze’de son 24 saatte 66 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 74'e, yaralıların sayısının 169 bin 430'a yükseldiği ifade edildi.

Gazze Sivil Savunma Ajansı, Hamas'ın planının bazı unsurlarını kabul etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın bombardımanları durdurma çağrısına rağmen en az 20 evin yıkıldığını ve çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda can kaybı olduğunu bildirdi.

İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Cumartesi günü Gazze şehri sakinlerine bir uyarı yayınlayarak, bölgenin “tehlikeli” bir savaş bölgesi olmaya devam ettiğini söyledi.

Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi cumartesi günü, örgütün ABD'nin ateşkes planı kapsamında rehineleri serbest bırakmayı kabul etmesinin ardından Mısır'ın Gazze Şeridi'nin savaş sonrası geleceğini belirlemek üzere Filistinli gruplar için bir konferans düzenleyeceğini söyledi.

Yetkili AFP'ye verdiği demeçte, Mısır'ın “Filistin birliği ve Gazze'nin geleceği, Gazze Şeridi'nin yönetimi de dahil olmak üzere Filistinliler arası diyalog” konferansına ev sahipliği yapacağını söyledi.

Hamas Cuma günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planı kapsamında Gazze'de tutulan rehineleri serbest bırakacağını açıkladı, ancak savaşın sona ermesinden sonra silahsızlandırılması ve Filistin topraklarından sürülmesi konusuna değinmedi.