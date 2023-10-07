İsrail Türkiye Büyükelçiliği: Türkiye'de bazı basın organlarının ve siyasetçilerin yalan haber yayması kabul edilemez

İsrail Türkiye Büyükelçiliği, 'Aksa Tufanı' operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Büyükelçilik, "İsrailliler hain saldırılar sonucu hayatlarını kaybederken ve işkenceye uğrarken, Türkiye'de bazı basın-yayın organlarının ve siyasetçilerin yalan haber yayması kabul edilemez" dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattığını açıkladı. İsrail ordusu “savaş durumu alarmı” ilan etti ve Gazze Şeridi'de saldırılar düzenledi.

İsrail Türkiye Büyükelçiliği, saldırı sonrası Türkiye’de yapılan haberlere tepki gösterdi. Haberlerin ‘taraflı’ olduğu eleştirisi yapılırken, “teröre hiçbir koşulda destek verilmemelidir” denildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İsrailliler hain saldırılar sonucu hayatlarını kaybederken ve işkenceye uğrarken, Türkiye’de bazı basın-yayın organlarının ve siyasetçilerin yalan haber yayması kabul edilemez.

Daha açık söylemek gerekirse; bugün yaşananlar, İsrail’in herhangi bir hareketi ile ilişkisi olmayan, bir cevap niteliği taşımayan, Hamas tarafından önceden planlanmış terör saldırılarıdır."

Çok uzun süredir terörle mücade etmiş olan iki ülke olarak, İsrail ve Türkiye bu terör eylemlerine karşı omuz omuza durmalı, teröre hiçbir koşulda destek verilmemelidir.”