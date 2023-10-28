İsrail, Türkiye'deki diplomatlarını geri çekti

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, "Türkiye'den gelen ciddi açıklamaları göz önünde bulundurarak, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden değerlendirmek üzere diplomatik temsilcilerin geri çağrılması talimatını verdim" açıklamasını yaptı.

Güncel 28.10.2023 20:25 Giriş: 28.10.2023 20:25

Güncelleme: 28.10.2023 20:28 Kaynak: ANKA

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