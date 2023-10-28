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İsrail, Türkiye'deki diplomatlarını geri çekti

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, "Türkiye'den gelen ciddi açıklamaları göz önünde bulundurarak, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden değerlendirmek üzere diplomatik temsilcilerin geri çağrılması talimatını verdim" açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 28.10.2023 20:25
  • Giriş: 28.10.2023 20:25
  • Güncelleme: 28.10.2023 20:28
Kaynak: ANKA
İsrail, Türkiye'deki diplomatlarını geri çekti

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail'in Türkiye'deki diplomatlarını geri çektiğini açıkladı. Cohen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'den gelen ciddi açıklamaları göz önünde bulundurarak, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden değerlendirmek üzere diplomatik temsilcilerin geri çağrılması talimatını verdim" ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde İsrail'e yönelik suçlamalarda bulunmuştu. 

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