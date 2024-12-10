İsrail, Türkiye'nin yanı başında: Suriye'ye hava saldırısı Mardin'den görüntülendi

İsrail'in Suriye'nin Kamışlı şehrine yönelik hava saldırıları, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Suriye'de Beşar Esad'ın El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı gruplar tarafından düşürülmesiyle ülkede hareketlilik devam ediyor.

İsrail, Suriye’nin Akdeniz kıyısındaki Lazkiye Limanı'nı hedef aldı.

İsrail, saldırılarını Türkiye sınırına sıfır noktadaki Kamışlı Havaalanı gibi noktalara kadar genişletti ve Suriye’nin donanması ile kara-hava unsurlarını hedef aldı.

İsrail'in hava saldırılarının sürdüğü Suriye'de, Kamışlı şehrinde yaşanan patlama sesleri ve yükselen alevler, sınırdaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.