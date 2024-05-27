İsrail uçakları, Filistinlilerin çadırlarını bombalamıştı: Can kaybı 45'e yükseldi
İsrail'in Refah'taki kampa düzenlediği saldırıda can kaybı 45'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerden 23'ünü kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu bildirildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde dün yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıya ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.
HAYATINI KAYBEDENLERİN 23'Ü ÇOCUK, KADIN VE YAŞLI
Saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 45'e, yaralıların sayısının da 249'a yükseldiği belirtilen açıklamada, yaşamını yitirenlerden 23'ünün kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu aktarıldı.
İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurması kararı aldığı Refah kentinde dün yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalamıştı.
Filistin resmi ajansı WAFA, dün akşamki haberinde, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.