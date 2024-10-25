İsrail uçakları Şam ve Humus’u bombaladı

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Ortadoğu’da savaş ateşini yayan İsrail, Gazze Şeridi ve Lübnan’daki saldırılarını sürdürürken Suriye’nin başkenti Şam’ı vurdu. Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Şam ve Humus kentine düzenlediği füze saldırısında bir Suriyeli askerlerin yaşamını kaybettiğini, 7 kişinin daha yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 574’e ulaştı. Lübnan ordusu, İsrail güçlerinin, ülkenin güneyinde düzenlediği saldırıda 3 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki karargâhına düzenledikleri saldırıda, askerlerden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail’in Gazze'nin kuzeyinde yerlerinden edilenlerin çadırlarını yaktığını, tehcir planlarını hayata geçirmek ve burayı tampon bölgeye dönüştürmek için kasıtlı olarak aç bırakma politikası uyguladığını bildirdi.