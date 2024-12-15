İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararına resmen itiraz etti

İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) 21 Kasım’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında aldığı tutuklama kararına resmen itirazda bulundu.

İsrail ordu radyosu, Netanyahu ve Gallant hakkında UCM tarafından alınan tutuklama kararına karşı İsrail'in attığı resmi adıma dair bilgi verdi.

UCM'nin 21 Kasım'da İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" tutuklama kararı almasının ardından İsrail'in kararı temyize taşıdığı belirtildi.

UCM'nin tutuklama kararı sonrasında, Netanyahu ve Gallant'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üye tüm ülkelerle birlikte Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, Orta ve Güney Amerika ülkelerinin tamamına yakını ile Afrika ülkelerinin çoğunluğu dahil UCM'ye üye 124 ülkeye seyahat etmekten kaçınmak zorunda kalacağı belirtiliyor.