İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Gvir, oyuncu Görkem Sevindik'i hedef aldı!

'Eşref Rüya'nın dizisinin oyuncusu Görkem Sevindik, Filistinli esirlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı nedeniyle İsrail Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef alındı.

'Eşref Rüya’da 'Kadir Baba' rolüne hayat veren Görkem Sevindik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12 bin Filistinli mahkûmun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk…" ifadelerini kullandı.

"İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak?" diyen Sevindik, "İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? Lütfen susmayın. Paylaşın. Karşı çıkın bu idamlara…" tepkisini gösterdi.

İSRAİLLİ BAKAN HEDEF ALDI

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, videolu bir mesaj ile Sevindik’i hedef alarak, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" paylaşımı yaptı.

'TEPKİMİN ARKASINDAYIM'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Görkem Sevindik, "Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim. İdam kararı verilmiş bazı insanların otobüse bindirilmiş halini gördüm. Son kez çocuklarına bakışlarını, çocuklarına sarılışlarını gördüm. Vicdan sahibi bir insan olarak, bir baba olarak empati yaptım. Böyle bir zulme vicdan sahibi bir insan olarak karşıyım. Kendimce bir tepki göstermek istedim" dedi.

Sevindik, "Tepkimin arkasındayım. Her yerde zulme karşıyım. Dünyada vicdan sahibi, ahlak sahibi olan her insan savaş karşı olmalıdır. Dizimiz orada da çok izleniyor, çok popüler bir dizi. Sevilen de bir karakter olduğumu düşünüyorum. Benim vicdan sahibi oluşum, bu tepkiyi koymam onları hayal kırıklığına uğrattı ama normal bir insanın yapması gereken bir tepkiyi verdim" şeklinde konuştu.