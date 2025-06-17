İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı: "İran'a operasyon, Fordo nükleer tesisi vurulmadan sona ermeyecek"

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Hanegbi, İsrail basınına yaptığı açıklamada, "İsrail'in İran'a yönelik operasyonu Fordo nükleer tesisi vurulmadan sona ermeyecektir" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin savaşa katılıp katılmayacağını bilmiyorum" diyen Hanegbi, İsrail'in ABD ile sürekli temas halinde olduğunu ancak onları ikna etmeye çalışmadığını aktardı.

Hanegbi, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile "samimi bir diyalog" sürdürdüğünü belirtirken, İsrail'in operasyona başlamaya karar verdiğinde ABD'nin savaşa katılımının garanti olmadığını bildiğini söyledi.

Hanegbi, Gazze'de rehine anlaşmasına varma girişimlerine ilişkin soruları ise, "Hamas'ın İsrail'in son teklifine yanıt vermemesi nedeniyle son zamanlarda bir ilerleme kaydedemiyoruz" şeklinde cevapladı.