İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nde üst düzey istifa

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nin güvenlik politikası ve stratejik planlama sorumlusu Yoram Hamo görevinden istifa etti. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Hamo'nun Gazze'de savaş sonrası için siyasi düzeyde kararlar alınmadaki başarısızlık nedeniyle görevinden ayrıldığı belirtildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nin güvenlik politikası ve stratejik planlama sorumlusu Yoram Hamo, "Gazze'de savaş sonrası için siyasi düzeyde kararlar alınmadaki başarısızlık" nedeniyle görevinden istifa etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyinin güvenlik politikası ve stratejik planlama sorumlusu Hamo'nun aynı zamanda Gazze'de savaş sonrası dosyasından da sorumlu olduğu ifade edildi.

Hamo'nun bu konuda siyasi düzeyde kararlar alınmadaki başarısızlık nedeniyle görevinden istifa ettiği belirtildi.

Haberde, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, Hamo'nun, birkaç ay önce şahsi nedenlerden dolayı istifa etme planını dile getirdiğini, istifanın devlet işleriyle ilgili olmadığını öne sürdüğü kaydedildi.

Haberde ayrıca Gazze ile ilgili Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görüşülen bir planın, yakında siyasi ve güvenlik işlerinden sorumlu bakanlara sunulacağı bilgisi yer aldı.

Planın, İsrail askeri organı Sivil Yönetim ile İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki operasyonlarının koordinatörü tarafından Gazze'de 6 aydan 1 yıla kadar sivil denetimi içerdiği belirtildi.

Bölgedeki vatandaşlara hizmetlerin ise özel Arap şirketler aracılığıyla sağlanacağı ve Gazze'de kontrolün nihayetinde İsrail'e düşman olmayan yerel taraflara devredileceği iddia edildi.

Arap ülkeleri ise Filistin Yönetimi'nin "savaş sonrası" Gazze'de bulunmaması durumunda bu tür planlarda işbirliği yapmayacaklarını ifade ediyor.

İsrail ordusundan da savaşı sona erdirmeye ve bir sonraki aşamayı formüle etmeye yönelik net planın bulunmaması nedeniyle hükümete yönelik eleştiriler artıyor.