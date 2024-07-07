İsrail, UNRWA okulunu vurdu: 16 ölü, 50 yaralı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Nusayrat’ta bir okulu vurduğunu, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun UNRWA okuluna yönelik saldırısında 16 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda 50 kişi ise yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “İşgal güçleri, Nusayrat'ta okulu hedef alarak yerinden edilmiş vatandaşların haklarına karşı korkunç bir katliam gerçekleştirmiş, 16 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştır” denildi.

İsrail ise okulun, İsrail askerlerine yönelik saldırıların ‘yönlendirildiği bir operasyonel altyapı’ olarak kullanıldığını belirtti.

Açıklamada, okulun UNRWA’ya ait olduğu ifade edilerek şunlar kaydedildi:

“Burası hem bir gizlenme yeri hem de Gazze'de faaliyet gösteren IDF birliklerine yönelik saldırıların yönlendirildiği ve gerçekleştirildiği operasyonel bir altyapı görevi görüyordu. Saldırı öncesinde, sivillere zarar verme riskini azaltmak amacıyla, hassas hava gözetimi ve ilave istihbarat kullanımı da dahil olmak üzere çok sayıda adım atılmıştır. Hamas, İsrail Devleti'ne yönelik saldırılarında sivil yapıları ve sivil halkı canlı kalkan olarak kullanarak uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmeye devam etmektedir."

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Kuvvetleri ise “Burası hem bir gizlenme yeri hem de Gazze'de faaliyet gösteren IDF birliklerine yönelik saldırıların yönlendirildiği ve gerçekleştirildiği operasyonel bir altyapı olarak hizmet vermiştir” ifadelerini kullandı.