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İsrail, UNRWA’nın faaliyetlerini yasakladı: BM'den yeni açıklama

İsrail Meclisi'nin UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasına ilişkin tepkiler sürerken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından "Hiç kimsenin UNRWA’nın yerine geçirilemeyeceği" açıklaması yapıldı.

Dünya
  • 31.10.2024 10:47
  • Giriş: 31.10.2024 10:47
  • Güncelleme: 31.10.2024 10:55
Kaynak: DHA
İsrail, UNRWA’nın faaliyetlerini yasakladı: BM'den yeni açıklama
Fotoğraf: AA

İsrail Meclisi'nin (Knesset) Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasına yönelik tepkiler sürüyor.

Birleşmiş Milletler, UNRWA’nın yerine hiç kimsenin geçirilemeyeceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından yayımlanan bildiride, UNRWA’nın Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye’deki acil insani yardım çalışmalarında kritik rol oynadığı, hiç kimsenin UNRWA’nın yerine geçirilemeyeceği belirtildi.

Bildiride, UNRWA’nın çalışmalarına zarar verilmemesi uyarısında bulunulurken, UNRWA’nın çalışmalarının durdurulması durumunda milyonlarca Filistinli mültecinin ciddi insani krizle karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

İsrail Meclisi, UNRWA’nın faaliyetlerini yasaklayan yasa tasarısını onayladı
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