İsrail, üst düzey Hizbullah komutanı Muhammed Nimah Nasır'ı öldürdü

İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda üst düzey Hizbullah komutanı Muhammed Nimah Nasır'ı öldürürken, Hizbullah İsrail’e 100 roket fırlatarak karşılık verdi.

İsrail ve Hizbullah arasındaki saldırılar devam ediyor. İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği hava saldırısında üst düzey Hizbullah komutanı Muhammed Nimah Nasır ve iki Hizbullah üyesi hayatını kaybetti. Hizbullah'ın güney Lübnan'daki üç bölgesel tümeninden biri olan Aziz biriminin komutanı olarak bilinen Nasır, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana öldürdüğü en üst düzey ikinci Hizbullah komutanı oldu.

İsrail ordusu, Nasır’ın 2006'daki sınır ötesi kaçırma operasyonu da dahil olmak üzere İsrail'e yönelik çok sayıda saldırıya katıldığını açıkladı.

HİZBULLAH’TAN İSRAİL’E 100 ROKETLE KARŞILIK

Nasır’ın öldürülmesinin ardından Hizbullah, İsrail’e 100 roket atarak karşılık verdiklerini duyurarak, Golan Tepeleri’ndeki İsrail’e ait iki mevzinin hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah, İsrail’in Sur’a düzenlediği saldırı ve suikasta karşılık olarak Nafah Kışlası’ndaki Golan Tümeni Karargahı'nı ve Keila Kışlası'ndaki hava ve füze savunma karargahını hedef aldıklarını açıklayarak, söz konusu saldırının İsrail mevzilerine karşı düzenlenen altıncı saldırı olduğunu aktardı.