İsrail ve ABD'den yapay zeka ortaklığı

İsrail ile ABD arasında "Pax Silica" girişimi kapsamında yapay zeka ve kritik teknolojiler alanında stratejik ortaklık başlattı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden, ABD ile yapay ve kritik tekonolojiler alanında varılan stratejik ortaklığa ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, stratejik ortaklığın yapay zeka, yüksek bilişim altyapısı, enerji teknolojileri, uzay, yarı iletkenler ve yeni nesil üretim teknolojileri gibi stratejik alanlarda ortak araştırma, yatırım ve ticarileştirme çalışmalarını kapsayacağı bildirildi.

Ortaklığın hassas teknolojilerin ve tedarik zincirlerinin korunmasına yönelik iş birliğini kapsadığı ve bu sayede güvenli ve sürdürülebilir bir yatırım ortamının oluşturulmasının amaçlandığı da ifade edildi.