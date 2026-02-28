İsrail ve ABD, İran'a saldırıyor: Netanyahu'dan ilk açıklama

İsrail, ABD ile koordineli şekilde sabah saatlerinde İran'a geniş çaplı bir saldırı başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, yayınladığı 8 dakikalık açıklama videosunda İran'da rejim değişikliği sinyali verdi.

İsrail, İran dinî lideri Hamaney'in konutunu ve Genelkurmay Başkanlığını hedef alırken İralı yetkililer Hamaney'in 'güvenli bir bölgeye' sevk edildiğini açıkladı.

Saldırıya ilişkin İsrail Başbakanı Netanyahu, TSİ 11.30 sularında ilk açıklamasını yaptı.

Netanyahu, ABD ile birlikte başlattıkları saldırının hedefini, 'İran’daki terör rejiminin oluşturduğu varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak' sözleriyle açıkladı.

Trump'a teşekkür eden Netanyahu, "Ortak eylemimiz, cesur İran halkının kendi kaderini kendi ellerine alması için gerekli koşulları oluşturacaktır" dedi.

"REJİMİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN OPERASYONA BAŞLADIK"

Netanyahu'nun açıklaması şu şekilde:

“Kardeşlerim, İsrail vatandaşları, kısa bir süre önce İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri, İran’daki terör rejiminin oluşturduğu varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak için bir operasyona başladı.

Büyük dostumuz Başkan Donald Trump’a tarihi liderliği için teşekkür ediyorum. 47 yıldır Ayetullah rejimi ‘İsrail’e ölüm’, ‘Amerika’ya ölüm’ diye haykırıyor.

Kanımızı döktü, birçok Amerikalıyı öldürdü ve kendi halkını katletti. Bu katil terör rejiminin, tüm insanlığı tehdit etmesine imkân verecek nükleer silahlara sahip olmasına izin verilemez. Ortak eylemimiz, cesur İran halkının kendi kaderini kendi ellerine alması için gerekli koşulları oluşturacaktır.

'BARIŞÇIL BİR İRAN KURMA ZAMANI GELDİ'

İran halkının tüm kesimleri – Farslar, Kürtler, Azeriler, Beluçlar ve Ahvazlılar – için artık zorbalığın boyunduruğunu üzerinden atma ve özgür, barışçıl bir İran kurma zamanı gelmiştir.

Sizlere, İsrail vatandaşlarına, İç Cephe Komutanlığı’nın talimatlarına uymanız çağrısında bulunuyorum. Önümüzdeki günlerde ‘Aslanın Kükreyişi’ Operasyonu kapsamında hepimizden dayanıklılık ve metanet beklenecek.

Birlikte ayakta duracağız, birlikte savaşacağız ve birlikte İsrail’in ebediyetini güvence altına alacağız.”