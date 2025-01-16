İsrail ve Hamas Gazze'de ateşkes anlaşmasına vardı: Dünya liderlerinden ilk mesajlar

15 aydır süren çatışmanın ardından beklenen ateşkes kararı nihayet duyuruldu.

Anlaşmanın sağlandığını Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından duyuran ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, aynı hesabından daha sonra yaptığı yeni açıklamada, söz konusu ateşkes anlaşmasını, 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerini kazanmasına bağladı. "Bu ateşkes anlaşması, yalnızca kasım ayında kazandığımız tarihi zaferin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi" yorumunu yapan Trump, kendi yönetiminin "barış arayışında" olduğunu ve bunu, tüm dünyaya göstereceklerini belirtti.

Gazze'de ateşkesin sağlandığının açıklanmasıyla birlikte dünya liderleri birbiri ardına açıklamalarda bulundu. Mesaj yayımlayan liderlerden bazıları ve mesajları şöyle:

ERDOĞAN: TÜM İMKÂNLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze halkına olan desteğini bir kez daha vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail’in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz. Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze’nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Bu vesileyle Gazze’nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum" dedi.

BİDEN: ÇATIŞMALARIN SONA ERMESİ UZUN ZAMAN ÖNCE GEREKİYORDU

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı bir açıklamasında, "Bugün ABD'nin Mısır ve Katar ile birlikte yürüttüğü yoğun diplomasi sonucunda, İsrail ve Hamas bir ateşkes ve rehine anlaşmasına ulaştı" ifadesini kullandı. Söz konusu anlaşma ile Gazze'deki "çatışmaların" duracağını, esirlerin serbest kalacağını ve Filistinlilerin ihtiyaç duydukları insani yardıma kavuşacaklarını kaydeden Biden, ateşkes haberini memnuniyetle karşıladıklarını aktardı. "Çatışmaların sona ermesi, barış ve güvenliğin inşasına başlanması aslında uzun zaman önce gerekiyordu" diyen Biden, özellikle esirlerin serbest kalacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

SCHOLZ: İNSANİ DURUMUN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN BİR FIRSAT SUNUYOR

Almanya Başbakanı Olaf Scholz sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Almanların da bulunduğu rehinelerin serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya varılmasının iyi olduğunu belirterek, “Bu anlaşma şimdi tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır. Tüm rehineler serbest bırakılmalıdır” İfadesini kullandı. Cenazelerin de onurlu bir veda için ailelere verilmesi gerektiğini belirten Scholz, "Bu ateşkes savaşın kalıcı olarak son bulması ve Gazze Şeridi'ndeki kötü insani durumun iyileştirilmesi için bir fırsat sunuyor. Bunun için çaba sarf etmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN ESİR VURGUSU

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının sadece hayat kurtarmadığını, aynı zamanda Gazze'deki insanlara, esirlere, onların yakınlarına ve tüm bölge halkına 15 ay sonra somut bir umut verdiğini bildirdi.

Baerbock, tüm tarafları anlaşmaya saygı göstermeye çağırarak, şunları kaydetti:

"Esirlerin hızlı ve anlaşmaya uygun şekilde serbest bırakılması gerekiyor. Gazze'de sıkıntı içinde olan insanlara insani yardımın geniş çaplı olarak ulaştırılması gerekiyor. Aynı şekilde askerlerin geri çekilmesi ve Filistinlilerin mahallelerine geri dönmesi uygulanmalı."

"ÇATIŞMANIN YOL AÇTIĞI MUAZZAM ACILARI DİNDİRMEK OLMALI"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Önceliğimiz bu çatışmanın yol açtığı muazzam acıları dindirmek olmalı. Birleşmiş Milletler bu anlaşmanın uygulanmasını desteklemeye ve acı çekmeye devam eden sayısız Filistinliye her zaman insani yardım ulaştırılmasını arttırmaya hazır.

Tarafları ve ilgili tüm ortakları Filistinliler, İsrailliler ve daha geniş bir bölge için daha iyi bir geleceğe giden güvenilir bir siyasi yol oluşturmak üzere bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum. İşgalin sona erdirilmesi ve uluslararası hukuk, ilgili BM kararları ve önceki anlaşmalar doğrultusunda İsrail ve Filistin'in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacağı, müzakere edilmiş iki devletli bir çözüme ulaşılması acil bir öncelik olmaya devam ediyor. Her iki halkın da arzuları ancak uygulanabilir iki devletli bir çözümle yerine getirilebilir"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "15 aylık haksız çilenin ardından, Gazzeliler için büyük bir rahatlama, esirler ve aileleri için umut. Bu akşam, düşüncelerim Ofer ve Ohad'la (Fransız esirler) beraber. Anlaşmaya uyulmalı. Esirler, serbest bırakılmalı. Gazzelilere yardım edilmeli. Siyasi bir çözüm getirilmeli" ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda bir yıldan daha uzun süren yoğun çabalar sonucu Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasından memnuniyet duyduğunu" belirtti.

"ADİL BARIŞA GİDEN YOLDA VAZGEÇİLMEZ ADIMI TEMSİL EDİYOR"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını umutla karşıladığını ifade ederek, bunun çatışmayı sona erdirmesi, Gazze'deki korkunç insani durumun düzeltilmesini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlaması gerektiğini belirtti.

Arabulucular Katar, Mısır ve ABD'ye teşekkür eden Sanchez, "Bu anlaşma bölgesel istikrarın sağlanması açısından hayati önem taşıyor. Bu, iki devletli çözüme ve uluslararası hukuka saygılı adil barışa giden yolda vazgeçilmez adımı temsil ediyor" ifadelerini kullandı.