İsrail ve Hamas'tan açıklama: Gazze'de 4 günlük ateşkes ve rehine takası

İsrail hükümeti, Hamas'ın elindeki rehinelerin bir kısmının serbest bırakılması ve bu süreçteki ateşkes kararını onayladı. Hamas da İsrail hükümetinin aldığı kararı doğruladı. Yapılan açıklamada, "İsrail 4 günlük ateşkesi kabul etti" denildi.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar, 47. gününde de devam ederken İsrail hükümeti, Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, esir takası anlaşmasını ele almak üzere Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğünde toplanan hükümet kabinesinin onayladığı karar duyuruldu.

HAMAS, 4 GÜN İÇİNDE 50 REHİNEYİ BIRAKACAK

Açıklamaya göre Hamas, 4 gün içerisinde kadın ve çocuklardan oluşan 50 rehineyi serbest bırakacak. Bu dört günlük süreçte çatışmalara ara verilecek.

Hamas'ın açıklamasına göre de İsrail 150 Filistinli kadın ve çocuğu serbest bırakacak.

Açıklamada, "her 10 esirin serbest bırakılmasının, çatışmalara ek bir gün daha ara verilmesini sağlayacağı" belirtildi.

Ateşkes anlaşması insani, tıbbi yardım malzemeleri ve yakıt yüklü yüzlerce TIR'ın Gazze'ye girmesine imkan tanıyacak.

ATEŞKES, ANLAŞMADAN 24 SAAT SONRA BAŞLAYACAK

Hamas'ın 4 gün sonunda ek olarak 10 İsrailli rehine bırakması halinde 1 gün daha ateşkes ilan edilecek.

Ateşkes anlaşmadan 24 saat sonra başlayacak.

4 gün boyunca Gazze'nin güneyindeki hava trafiği tamamen durdurulacak. Gazze'nin kuzeyinde de hava trafiğine her gün 6 saat ara verilecek.

İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

NETANYAHU: HÜKÜMET DOĞRU KARARI VERDİ

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi ordunun da ateşkese destek verdiğini söylemiş; bunun birliklerin toparlanması için fırsat olacağını vurgulamıştı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail hükümeti bugün zor bir kararla karşı karşıya kaldı, ancak doğru kararı verdi." dedi.



Netanyahu, Savaş Kabinesi'nin ardından yaptığı açıklamada, rehinelerin aşamalar halinde serbest bırakılacağını söyledi. İsrail Başbakanı, üzerinde konuşulan anlaşmanın, Kızılhaç'ın Hamas'ın elinde bulunan rehinelere ulaşarak gerekli tıbbi desteği sağlamasını da içerdiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın anlaşmanın daha fazla rehineyi içerecek şekilde geliştirilmesine yardım ettiğini anlaşmanın savaşa devam etmesi için orduya hazırlanma imkanı tanıyacağını vurguladı.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas'la savaşa devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da anlaşmanın tüm rehinelerin serbest bırakılması için ilk adım olduğunu söyledi.

SAVAŞTA SON DURUM

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar 46. gününde de devam etti.

İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı’na göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın olmak üzere 14 bin 128 kişi öldürüldü.

İsrail basını ise 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.