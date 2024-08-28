İsrail ve Hizbullah ateşle oynuyor

Buse İlkin YERLİ

İsrail bir taraftan Gazze’ye ölüm yağdırırken diğer taraftan da Lübnan’ı vurmayı sürdürüyor. 325 gündür Gazze’yi işgal eden İsrail ordusu, Hizbullah’ın misilleme hamlesine karşı pazar günü Lübnan’ın güneyine “önleyici” saldırı başlattı. Çatışma içinde çatışmanın yaşandığı Ortadoğu’da gerilim tırmanırken Beyrut Amerikan Üniversitesi’nden akademisyen Ümit Fırat Açıkgöz, yaşananları BirGün TV’ye değerlendirdi.

İki tarafın da birbirlerini belli sınırlar içinde kalmaya zorladığını belirten Açıkgöz, “Bu sınırları geçmeleri halinde işin daha sıcak ve daha topyekûn bir savaşa evrileceği konusundaki hem sözlü hem de askeri hareketlerle verdikleri bir mesajlar silsilesi var. Fuat Şükrü’nün suikastla öldürülmesinden sonra, en sonunda Hizbullah beklenen tepkisini verdi gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

40 YILDIR BİRBİRLERİ İLE ÇATIŞIYORLAR

Açıkgöz, saldırının yaşandığı sabah ne yaşandığının net olarak bilinmediğini aktardı. Açıkgöz şöyle konuştu: “İki taraftan çok farklı açıklamalar var. Askeri uzmanlar ve siyasi analistler bu açıklamaları anlamaya çalışıyorlar. Ancak iki tarafın da açıklamalarında bazı sorunlar buluyorlar. İsrail, Hizbullah’ın saldırı hazırlığını fark etti mi, bunu önleyebildi mi? Yoksa bu iddia tamamen doğru mu? Bu konuları tam olarak bilemiyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz ki, Hizbullah ve İsrail, 40 seneden fazladır savaşan iki taraf.

HER İKİ TARAF DA ATEŞLE OYNUYOR

Açıkgöz, Lübnan hattınsa sular ısınırken Hizbullah’a destek veren İran’a dair şunları söyledi: “İran bu hikâyenin tam ortasında. Hizbullah, İran yardımıyla kuruldu ve desteğiyle büyüdü, gelişti. Dolayısıyla İran’ı bu denklemden çıkarmak mümkün değil. Hizbullah’ın bir eylemini İran’dan bağımsız düşünmek zor. Pazar günkü cevabı da, İran’ın cevabının bir parçası olarak düşünenler var. İran’ın cevabı gelecek mi, gelmeyecek mi, bunu bilmiyoruz. İran, Hizbullah’ın cevabını kendi cevabı olarak mı sunacak? Bu da belirsiz. Ama şunu unutmamak lazım ki, bu çatışmalarda her iki taraf da ateşle oynuyor.”

TOPYEKÛN SAVAŞTAN KAÇINIYORLAR

Açıkgöz, İsrail tarafındaki anlatının, Hizbullah’ın büyük bir saldırısını önleyerek küçük bir zafer kazandıkları yönünde olduğunu belirtti. Ancak Hizbullah’ın da, İsrail’e karşı kullandıklarından çok daha ileri düzeyde silahlarının olduğunu hissettirmekle yetindiğini söyledi. Açıkgöz, bu durumun iki tarafın da topyekûn bir savaştan kaçınmak istediğini gösterdiğini dile getirdi.