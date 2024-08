İsrail ve Türkiye arasında bayrak krizi: "Hamas'ı kucaklayan Erdoğan'ın yanında yas tutun"

Türkiye'nin, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğraması üzerine ilan ettiği 1 günlük milli yas nedeniyle Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Filistin nezdindeki Kudüs'teki Başkonsolosluğunda bayrağın yarıya indirilmesi İsrail'le yeni bir kriz yarattı.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın tepki olarak İsrail'deki Türk maslahatgüzarı bakanlığa çağırdığını bildirdi.

"Dışişleri Bakanlığı yetkililerine, İsrail'in lideri İsmail Haniye'nin ortadan kaldırılmasına tepki olarak Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde Türk bayrağının yarıya indirilmesinin ardından Türkiye'nin İsrail Maslahatgüzarını ağır bir kınama için çağırmaları talimatını verdim" diyen Israel Katz, devamında "Büyükelçilik temsilcileri yas tutmak istiyorsa Türkiye'ye gitmeli ve terör örgütü Hamas'ı kucaklayan, onun cinayet ve terör eylemlerini destekleyen Erdoğan'ın yanında yas tutmalı" ifadelerini kullandı.

Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı yetkililerine, terör örgütü Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin ortadan kaldırılmasına yanıt olarak Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde Türk bayrağının yarıya indirilmesinin ardından, Türkiye'nin Büyükelçi vekilini ağır bir kınama için çağırmaları talimatını verdim" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı, paylaşımına şöyle devam etti:

"İsrail Devleti, 7 Ekim'de Hamas'ın zulmüne öncülük eden ve televizyondaki korkunç görüntüleri izlerken arkadaşlarıyla birlikte dua ederek, katillere başarılar dileyen İsmail Haniye gibi bir katil için yas ifadelerine tolerans göstermeyecektir.

Büyükelçilik temsilcileri yas tutmak istiyorlarsa Türkiye'ye gitmeli ve terör örgütü Hamas'ı kucaklayan, onun cinayet ve terör eylemlerini destekleyen efendileri Erdoğan'ın yanında yas tutmalılar."

I have instructed the Foreign Ministry officials to summon the Deputy Turkish Ambassador to Israel for a severe reprimand following the lowering of the Turkish flag to half-mast at the Turkish Embassy in Tel Aviv, in response to the elimination of Ismail Haniyeh, the leader of…