İsrail ve Türkiye’de demokrasi mücadelesinin yeni dönemi

Donald Macintyre

On binlerce eylemci, biber gazına, plastik mermilere ve toplu tutuklamalara göğüs gererek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın tutuklanmasını takip eden günlerde gece protestolarına katılarak yalnızca Türkiye için değil ötesinde de giderek ciddileşen tehditlere karşı demokrasiyi korumak için önemli bir ders veriyor.

Aynı şekilde, Belediye Başkanı’nın seküler partisi CHP’nin ön seçimi için milyonların hafta sonu bir an önce olması istenen erken seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan’a karşı adaylığını belirlemek için düzenlenen ön seçimi desteklemesi de. Önde gelen siyasi rakibini ekarte etme çabası, yalnızca 22 yıldır önce başbakan sonra cumhurbaşkanı olarak ülke siyasetini domine eden Erdoğan için bir risk değil. Mevcut krizin sonucu Türkiye’nin uzun yıllardır olduğu gibi gerçek bir seçimli demokrasi olarak kalıp kalamayacağını, seçimlerin göstermelik olduğu ülkelerin arasına girip girmeyeceğini belirleyecek.

Erdoğan rejiminin baş rakibine yönelik yolsuzluk suçlamaları, eğer bu gözaltı muhalif figürlere yönelik gözaltı dalgasının devamı olsa belki bir tık daha ikna edici olabilirdi. Bir sene önce, enflasyonun yükseldiği ve insan haklarının aşındığı ortamda Erdoğan’ın AKP’sinin en büyük yenilgisine sebep olan yerel seçimde seçilen altı diğer ilçe belediye başkanı da gözaltına alınmıştı. Eğer İmamoğlu daha önce tutuklansaydı bile muhalefetin başkan adayı olacaktı.

Erdoğan’ın muhalefeti yıkma kararlılığını hükümetin toplanma yasağını uzatması ve İçişleri Bakanı’nın İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından bu yana 1133 eylemcinin gözaltına alındığını duyurması, eylemleri haberleştirmekten başka bir suçu olmayan medyaya yönelik 10 gazetecinin tutuklanmasını içeren saldırılar da destekliyor.

BATI’DAN CESARET ALIYOR

Erdoğan içerideki ayaklanmayı bastırmakta zorlansa da ülkenin dışarıdaki görece başarısından cesaret alıyor olabilir. Suriye’de Esad’ı deviren İslamcı HTŞ, dış desteğinin önemli kısmını Türkiye’den almıştı. Avrupa içinse, ABD’nin Ukrayna’dan desteğini çektiği bir dönemde Türkiye’nin NATO müttefikliği her zamankinden daha önemli bir vaziyette (Bu yine de Alman Şansölye Olaf Scholz’u, İmamoğlu’nun gözaltına alınışını Türkiye’nin demokrasisi ve AB ile gelecek ilişkiler adına “çok, çok kötü işaretler” nitelemesiyle kınamasının önüne geçmedi).

Ancak her şeyin ötesinde, Donald Trump’ın otoriter eğilimli liderlere yönelik esnek tavrından cesaret alıyor olabilir. Cuma günü Fox News ile yaptığı uzun röportajda Trump’ın Ortadoğu elçisi Steve Witkoff yalnızca Putin hakkında son derece ılımlı konuşmamış, ayrıca detaylara girmeden Başkan’ın Erdoğan ile bir önceki pazar “muhteşem” ve “dönüştürücü” bir diyalog gerçekleştirdiğini açıklayarak, sonucunda “birçok olumlu gelişmeye” sebep olacağını iddia etmişti.

Yaşananlar, Ortadoğu’da tamamen işler vaziyetteki diğer tek ülke olan İsrail ile de inanılmaz bir paralellik taşıyor. Türkiye’deki siyasi kargaşa, İsrail’de Trump’ın bir o kadar desteklediği Başbakan Netanyahu’ya karşı protestolarla aynı döneme denk geldi. On binlerce eylemci cumartesi akşamı ülkede sokağa çıktı. Netanyahu’nun yandaş olmayan kadroları devletten tasfiye etmesi ve 17’nci ayına giren savaşta Gazze’deki İsrailli rehinelerin alınmasını engellemesi sebebiyle pazartesi günü “Dem-o-kratia” sloganları Kudüs sokaklarındaki eylemlerde yeniden duyuldu.

Savaştan, eylemlere yönelik saldırgan tutumdan ve Netanyahu’nun ülkenin siyasi sistemini başarıyla ele geçirmesinden bıkan İsrailliler, 2023’te yürütmeyi dengeleyen tek kurum olan Yüksek Yargı’yı güçsüz bırakma hamlesine karşı yapılan eylemlerdeki kalabalıklara ulaşamıyor. Ancak eylemcilerin öfkesi, sokakta olma gerekçelerinin öncekinden çok daha kritik olduğunun kanıtı mahiyetinde.

Netanyahu ve Erdoğan tabii ki birbirinden farklı örnekler. Netanyahu muhalefet liderlerini içeri atmadı. Ancak iktidarda kalabilmek için elinden gelen her şeyi yapma konusundaki hırsları benzer, Netanyahu’nun son hamlesinin ülkede demokrasiyi aşındıracağı, hatta yok edeceği konusunda İsrailliler hemfikir. Ve süreç açısından kritik bir dönemdeyiz. Pasif kabinesinin, aralarındaki tek cesur isim olan iç istihbarat örgütü Shin Bet’in Başkanı Ronen Bar’ı kovma kararı ve bu kararın meşruiyetini sorgulayan başsavcı Gali Baharay-Miara’nın kabinedeki oylamayla görevinden azledilmesi, tüm siyasi kesimler tarafından öfkeyle karşılanmıştı.

En aşırılıkçı ve ırkçı iki koalisyon ortağı Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich’i kabinede tutup, anlaşmalı ateşkese ve İsraillilerin isteğine rağmen çoktan 50 bin Filistinlinin katledildiği savaşı sürdürerek meclise gelecek çok önemli bütçesini geçirmeyi umuyordu. Eğer başarabilirse hiç vakit kaybetmeden Yüksek Yargı’nın gücünü ve bağımsızlığını zayıflatarak yargıyı siyasallaştırabilmesinin yolu açılacaktı.

SONUÇLAR BÖLGEYİ ETKİLER

Sonuçta demokrasiden bahsediyorsak, Netanyahu’nun Joe Biden’in Gazze Savaşı’nın bir Filistin devleti ile sonuçlanmasına dair isteğine direnmesindeki başarısından da bahsetmek gerek. İsrail gerçek bir demokrasi olduğunu ancak 58 yıldır kontrol altında tuttukları Filistinliler üzerindeki egemenliklerini tartışmaya açtığında kanıtlayabilir. Ancak her olasılıkta, Trump’ın Beyaz Saray’a gelişi ile bu baskı ortadan kalktı.

Evet, Türkiye ve İsrail birbirinden çok farklı. Ancak şu anda her iki ülkenin halkı da seçimli otokrasiye geçişi engellemek için kendi başlarına savaş veriyorlar. Eğer kaybederlerse hem onlar hem Ortadoğu hem de dünyanın her yerindeki kırılgan demokrasiler açısından sonuçları kötü olacak.

Kaynak: independent.co.uk

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ