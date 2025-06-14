İsrail vurdu, İran karşı saldırıya geçti: Saldırılar şiddetleniyor

İran, İsrail'in saldırılarına karşı Tel Aviv'e balistik füzelerle misilleme yapıyor.

İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği dünkü (13 Haziran) füze saldırılarında en az 63 İsrailli yaralandı. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

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07.07 | İran saldırılarında 2 İsrailli öldü

İran'dan İsrail'e sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. İran'ın İsrail'e dün akşamdan itibaren düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3'e yaralananların sayısı ise 91'e yükseldi.

05.56 | İsrail ordusu, İran'dan kuzey, güney ve merkez bölgelere yeni füze saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

İran’ın misilleme amaçlı İsrail’e düzenlediği füze saldırılarında, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesinde çok sayıda bina yıkıldı / AA

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'in kuzey, güney ve merkez bölgelerine füze saldırıları düzenlendiği, hava savunma sistemlerinin bunları engellemeye çalıştığı belirtildi.

İsrail'in saldırıları bildiren telefon uygulamasında, kuzeydeki geniş bir alanda ve güneyde Gazze Şeridi çevresindeki kentlerde alarmlar çaldığı duyuldu.

Sosyal medyada, kuzeydeki bölgelerde İran'dan atılan balistik füzeler ve hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerin havada bıraktığı izler paylaşıldı. İran'dan ateşlenen füzelerin seyrinde yer alan işgal altındaki Doğu Kudüs semalarında gökyüzünde füzelerin izleri görüldü. Önleyici füzelerin infilak etmesiyle patlama sesleri duyuldu.

İran’dan İsrail’e fırlatılan füzelere, İsrail hava savunma sistemi “Demir Kubbe” tarafından karşılık verildi / AA

İSRAİL, İSFAHAN'DAKİ NÜKLEER TESİSİ DE VURDU

04.20 | İsrail ordusu ise İran'a düzenledikleri saldırılarda ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ın yanı sıra İsfahan'daki nükleer tesisi de vurduklarını açıkladı.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a düzenledikleri saldırılarda ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ın yanı sıra İsfahan'da bir nükleer tesisi daha vurduklarını ileri sürdü.

İsfahan'daki tesiste, nükleer silah yapımında zenginleştirilmiş uranyumun yeniden dönüştürülmesi işleminin yapıldığını ifade eden Adraee, "uranyum metal üretimi, zenginleştirilmiş uranyum dönüştürme altyapısı ve laboratuvarların" vurulduğunu iddia etti.

İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, İsfahan'daki Şehid Reisi Nükleer Santrali'ne İsrail tarafından cuma akşamı saldırı düzenlendiğini belirtmişti.