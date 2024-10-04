İsrail vuruyor, dünya izliyor

Dış Haberler

İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşların etkisizliğinden cesaret alarak Ortadoğu’yu kan gölüne çevirirken tüm dünya Tel Aviv’in bir sonraki “barbarca adımını” bekler hale geldi.

ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Lübnan’daki gelişmeleri ele almak için acil oturum düzenlendi. Gazze’deki katliamlara karşısında neredeyse hiçbir adım atamayan BMGK’de Lübnan’a ilişkin de herhangi bir karar alınmadı.

BMGK üyeleri kuruluşun çatışmalar karşısındaki acziyetine ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i “istenmeyen kişi” ilan eden İsrail’e tepki gösterdi.

BM’DE SİYASİ İRADE YOK

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, “İsrail’in aldığı karar, sadece BM’ye değil hepimize bir tokat ve emsali yok" dedi. Nebenzia, BMGK’nin bu “çirkin” harekete tepki vermek için “gerekli araçları olduğuna ancak siyasi iradesi bulunmadığına” işaret etti.

İsrail’in kararını “temelsiz” olarak nitelendiren Çin’in BM Temsilcisi Fu Cong ise Ortadoğu’daki durumun “pamuk ipliğine bağlı” olduğunu dile getirerek BMGK’nın “pasif bir atalet içinde olduğunu” söyledi. Cezayir’in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama ise İsrail’in Guterres kararı ile “BM sistemini ve tüm uluslararası toplumu küçümsediğini” kaydetti.

BATI’DAN ‘MUAFİYET’

İran’ın BM temsilcisi Amir Said İravani de ABD’nin engellemeleri nedeniyle BMGK’nin “felç” olduğunu belirterek “Batı’nın İsrail’e sağladığı sarsılmaz destek, terörist rejime muafiyet sağlıyor” dedi. İravani, İsrail’in “barış veya ateşkes niyetinin olmadığını” belirtti.

Öte yandan Gazze’de ateşkes tekliflerini defalarca veto eden ABD’den ise BMGK oturumunda İsrail’e Lübnan konusunda da “tam destek” geldi.

ORDU DÂHİL OLDU

İsrail’in Hizbullah’a karşı kara harekâtı başlattığı Lübnan’da ordu, çatışmaya ilk kez dâhil oldu. Lübnan ordusu, İsrail’in düzenlediği bir saldırıda bir askerinin ölmesi üzerine İsrail kuvvetlerine ateşle karşılık verdiğini bildirdi. Hizbullah ise İsrail güçlerinin Fatima Sınır Kapısı’ndan Lübnan’a doğru ilerlemeye çalıştığını, ancak Hizbullah savaşçılarının karşı koyduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl’de düzenlediği hava saldırısında 15 Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail uçakları Lübnan’ın başkenti Beyrut’un merkezindeki Başura’ya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. İsrail ordusu, Beyrut’ta "Hizbullah’ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesinde bulunan Hizbullah’ın basın ofisi hedef aldı.

HAMAS YETKİLİSİ ÖLDÜ

Gazze’deki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Hamas hükümetinin lideri Ravi Mustaha’nın öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, Hamas yöneticileri Semih el Siraj ve Sami Kudeh’in de saldırılarda öldürüldüğü belirtildi. Açıklamaya göre üç isim, yaklaşık 3 ay önce İsrail’in hava saldırısında öldürüldü ancak Hamas konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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AVRUPA’YA YENİ GÖÇ DALGASI

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Ortadoğu’daki çatışmaların büyümesi ve krizin derinleşmesi sebebiyle Avrupa’ya yeni bir göç dalgası yaşanabileceği uyarısında bulundu. Alman basınına verdiği röportajda 2015 yılındaki deneyimleri anımsatan WFP Almanya Direktörü Martin Frick, o zaman da bölgedeki insanlara WFP tarafından gıda yardımı yapılamadığı için büyük bir göç dalgası yaşandığını dile getirdi.

Orta Doğu’daki güncel krizi "yaşadığımız en kötülerden biri" olarak nitelendiren Frick diğer yandan “WFP’nin de şu an mali açıdan, 60 yılı aşan tarihinde hiç olmadığı kadar güçsüz durumda bulunduğunu” aktardı. İsrail ile çatışmaların yoğunlaşmasından önce de Lübnan’daki durumun iyi olmadığını kaydeden Frick, ülkede yaşayan 6,8 milyon insandan 1,5 milyonunun Suriyeli sığınmacılar olduğunu hatırlattı.

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SURİYE’DE RUS ÜSSÜNÜ HEDEF ALDI

İsrail güçleri, Suriye’nin liman kenti Lazkiye’de ülkedeki en büyük Rus askeri tesisi Hmeymim Hava Üssü’nün yakınında bir silah deposuna saldırı düzenledi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada Suriye hava savunma sistemlerinin ve yakınlarda konuşlu Rus askeri güçlerinin kısa sürede saldırıya karşılık verdiği aktarıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. İHA ve savaş uçakları ile gerçekleştirilen saldırıda silah deposunun ağır hasar aldığı, güçlü patlamaların meydana geldiği belirtildi.

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HAREKETE GEÇME VAKTİ

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu Forumu’nda konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Uluslararası toplulukların, Gazze ve Lübnan’daki krizi çözmede yetersiz veya isteksiz olduğuna şahit olmaktayız. Güvenlik ve barış konuşunda endişeli ülkeler, bu krizi yok etmek ve savaşı durdurmak için harekete geçmeli" dedi. Pezeşkiyan, bu konuda özel bir komisyon kurulmasını önerdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

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BATI HEDEFE İRAN’I OTURTTU

İsrail’in saldırılarını durdurmayan ABD ve Avrupalı müttefikleri, hedefine İran’ı oturttu. İran’ın, İsrail’in kendi topraklarında düzenlediği suikastlara karşı gerçekleştirdiği füze saldırı gerekçesiyle ABD ve Avrupalı dışişleri bakanları, çevrimiçi toplantı düzenleyerek “Tahran’a nasıl karşılık vereceklerini” tartıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in çağrısıyla toplantıya İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani katıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bakanların, “İran’a karşılık vermede koordinasyonun önemli olduğunu” dile getirdiği aktarıldı.