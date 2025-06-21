İsrail: "Yaklaşık 15 savaş uçağı İran’ın batısındaki saldırı dalgasını tamamladı"



İsrail ordusu, İran’a yönelik bugün düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "15 savaş uçağı ve 30’dan fazla mühimmat: İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait yaklaşık 15 savaş uçağı, son saatlerde İran’ın batısındaki füze fırlatma noktalarına yönelik bir saldırı dalgasını tamamladı" denildi.