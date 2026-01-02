İsrail yanlısı kararnameleri iptal etmişti: İsrail'den Mamdani'ye tepki

İsrail Dışişleri Bakanlığı, bugün halka açık törenle yemin ederek görevine başlayan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi Yahudi karşıtlığıyla suçladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün göreve başlayan Mamdani'nin bir önceki Belediye Başkanı Eric Adams'ın aldığı kararları iptal etmesini eleştirdi.

Mamdani'nin ilk günden gerçek yüzünü gösterdiğini savunan İsrail Dışişleri Bakanlığı, "bunun liderlik olmadığını, bunun yangına Yahudi karşıtlığı benzin dökmek olduğunu" ileri sürdü.

FİLİSTİN YANLISI TUTUMU BİLİNİYOR

İsrail yönetimi, ABD'nin New York eyaletinde Kasım'da gerçekleşen seçimlerde Mamdani'nin karşısındaki Andrew Cuomo'yu yoğun biçimde desteklemiş, Mamdani'nin adaylığına karşı açık bir kampanya yürütmüştü.

Belediye Başkanlık yarışında diğer adayların aksine ilk yurtdışı ziyaretini İsrail'e yapmayacağını, New York'ta kalıp şehrin sakinlerine hizmet edeceğini" belirten Mamdani aynı şekilde Gazze'ye saldırılarda "insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlediği" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu şehrine gelmesi halinde tutuklatacağı açıklamasıyla öne çıkmıştı.

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani, görevinin ilk gününde kentin önceki Belediye Başkanı Eric Adams'ın İsrail'e destek amacıyla imzaladığı kararnamelerin bir kısmını iptal etmişti.

İptal edilen kararnameler arasında, kentteki kurumların İsrail'i boykot etmesini veya İsrail'den yatırımlarını çekmesini yasaklayan kararname ile Adams'ın Haziran 2025'te imzaladığı Yahudi karşıtlığı (antisemitizm) kavramının İsrail'e yönelik belirli türden eleştirileri kapsayacak şekilde genişletilmesini öngören kararnameler de yer almıştı.