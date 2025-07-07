İsrail, Yemen'e hava saldırısı düzenledi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, Yemen'de Hudeyde, Ras İsa, Salif limanları ve Ras Katnib elektrik santraline yönelik geniş çaplı hava saldırıları gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İsrail, Yemen'de Husiler tarafından silah deposu olarak kullanıldığı ileri sürülen birçok noktayı hedef aldı. IDF Sözcüsü Avichay Adraee Hudeyde, Ras İsa, Salif limanları ile Ras Katnib elektrik santraline geniş çaplı hava saldırıları düzenlediklerini kaydetti.

İsrail'in hava saldırılarında, Kasım 2023'te Husi'lerce ele geçirilen Galaxy Leadet adlı ticari gemi de hedef alındı.