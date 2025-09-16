İsrail, Yemen'e hava saldırısı düzenledi: Hudeyde kenti 12 kez havadan vuruldu!
İsrail, öğle saatlerinde saldırı ve boşaltma uyarısında bulunduğu Yemen'de Hudeyde kentine savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenledi. Yerel basının aktardığına göre kenti 12 kez havadan vuran İsrail, saldırıyı üstlendi.
İsrail savaş uçaklarının Yemen'e saldırı düzenlediği bildirildi.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.
Seri, İsrail savaş uçaklarının ülkeye saldırı düzenlediğini ve hava savunma sistemlerinin buna karşı mücadele verdiğini kaydetti.
SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRMEDEN ÜLKEYİ TERK EDENLER OLDU
Hava savunma sistemlerinin, İsrail uçaklarına yönelik büyük bir kargaşa yarattığını ifade eden Seri, bazı savaş uçaklarının hedeflerindeki saldırıları gerçekleştiremeden hava sahasını terk etmek zorunda kaldığını belirtti.
Öte yandan Yemen haber ajansı SABA ise, saldırıyı doğrularken, saldırının Hudeyde kentine yönelik olduğunu aktardı.
Haberde, kente 12 kez hava saldırısı düzenlendiği vurgulandı.
Öte yandan İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla Hudeyde Limanı'na düzenlenen saldırının sorumluğunu üstlendi.
Açıklamada, Hudeyde Limanı'nda Husilere ait olduğu iddia edilen "askeri yapıların" hedef alındığı belirtildi.