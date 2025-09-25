İsrail, Yemen'in başkentini bombaladı: Husilere ait Genelkurmay Başkanlığı hedef alındı

İsrail ordusunun, Yemen'in başkenti Sana'da birçok noktayı bombaladığı duyuruldu.

Yemen'in El-Mesira televizyon kanalının haberinde, İsrail ordusunun Sana'ya hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

İsrail saldırıları, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin canlı yayında açıklama yaptığı sırada gerçekleştirildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Husilere ait "askeri hedeflere yönelik geniş çaplı saldırı" düzenlendiği belirtildi.

Çok sayıda savaş uçağının katıldığı saldırılarda Husilere ait Genelkurmay Başkanlığı kontrol merkezinin de hedef alındığı ifade edildi.

KATZ AÇIKLAMA YAPTI

Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından Sana'ya düzenlenen saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Sana'da "Husilere ait çok sayıda hedefi" bombaladıklarını belirten Katz, çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve silah stoklarını imha ettiklerini belirtti.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler dün İsrail'in güneyindeki Eilat kentine patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlemiş ve en az 20 kişi yaralanmıştı.