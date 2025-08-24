İsrail, Yemen’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile elektrik santrallarını hedef aldı

İsrail, Yemen’deki İran destekli Husilerin geçtiğimiz cuma günü İsrail’e düzenlediği balistik füze saldırısına karşılık verdi.

İsrail ordusu, başkent Sana’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerleşkesine ve elektrik santrallarına hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşkenin, 2 elektrik santralı ve 1 yakıt deposunun vurulduğu bildirilerek, başkanlık sarayının Husilerin askeri operasyonlarının yürütüldüğü bir askeri alanın içinde yer aldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, elektrik santrallarının askeri faaliyetler için önemli bir elektrik tedarik tesisi olarak hizmet verdiğini iddia etti.

İsrail, saldırıda yaklaşık 12 savaş uçağı kullanırken, hedeflere 30'dan fazla bomba attı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Yemen Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırısında en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, sivil savunma ve arama-kurtarma ekiplerinin saldırı sonrasında çıkan yangını söndürmek ve daha fazla kişiye ulaşmak için çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

HUSİLER, İSRAİL’İ "FİLİSTİN-2" HİPERSONİK BALİSTİK FÜZESİYLE VURMUŞTU

Yemenli Husiler, geçtiğimiz cuma günü İsrail’e "Filistin-2" hipersonik balistik füzesi ile saldırı gerçekleştirmiş ve saldırı sonrasında yaptıkları açıklamada Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin direnişlerine verdikleri desteği dile getirmişti.